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منوعات

شاهد .. فتاة أردنية ترقص وسط الشارع وتخالف حظر تجوال كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 05:09 ص
منتقبة ترقص في الشارع
منتقبة ترقص في الشارع الأردن
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عزة عاطف

اتخذت الأردن إجراءات عديدة لمكافحة فيروس كورونا من بينها فرض "حظر التجوال" لكن مقطع فيديو لفتاة ترقص في ظل تلك الأزمة أثار غضب وضجة رواد مواقع التواصل.


 انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل لفتاة نزلت من سيارتها في أحد شوارع العاصمة الأردنية عمان وبدأت في الرقص رغم ارتدائها النقاب ورغم حظر التجوال.


ألقت الشرطة الأردنية القبض على الفتاة بعد تحديد هويتها من خلال الفيديو وتم توجيه تهمة "اختراق حظر التجوال إليها".

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ووافقًا لـ سي إن إن، فقد حدد العاملين في الأمن الوقائي هوية الفتاة الظاهرة في الفيديو بعد مشاهدته وبالفعل تم القبض عليها وفتح التحقيق معها.


جدير بالذكر أن السلطات الأردنية، فرضت حظر التجوال لمكافحة فيروس كورونا، وأطلقت تحذيرات شديدة اللهجة إلى المواطنين بعقوبات تصل إلى السجن لمدة عام بالإضافة إلى غرامة مالية.


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