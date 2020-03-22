بالصور.. حيلة عروسين بعد إلغاء زفافهما بسبب كورونا

خشي زوجان بريطانيان من أن يتم إلغاء حفل زفافهما الكبير في أبريل بسبب جائحة فيروس كورونا التاجي، لذلك تخليا عن هذه الخطة ونظما احتفالًا جديدًا في غضون 24 ساعة داخل محطة قطار سانت بانكراس في لندن.

أقام الزوجان «كلير ومات» حفل زفاف `"مثالي بسيط '' في المحطة مع صديقين مقربين فقط كشهود بالإضافة إلى موظفي المحطة.

علاوة على تبادل قبلة واحدة، بينما جعلوا الأمور رسمية مع تحية الكوع بدلًا من المصافحة لتجنب كورونا، حيث كان من المقرر عقد يوم الزوج الكبير في 11 أبريل مع قائمة طويلة من العائلة والأصدقاء.

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ولكن مع دفع الفيروس التاجي المزيد منا إلى العزلة الذاتية والتشتيت الاجتماعي، شعرت كلير ومات بالقلق من أن حفل زفافهما الذي يحلمان به لن يتم عقده لذلك قررا تقديمه وتغيير الخطة.

قالت كلير: "لم يكن العرس يتخيله أحد منا، اتضح أنه أفضل بكثير من ذلك، كنت أراقب الوضع جيدًا، حيث قررنا أنه كان من الخطر على عائلاتنا أن تطلب منهم الحضور، وخاصة والدينا".