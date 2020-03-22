AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حالة قادمة من الإمارات.. 4 دول أفريقية تسجل أول إصابة بـ كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 05:01 ص
حلاق في غانا يصلي
حلاق في غانا يصلي بعد قرار غلق المساجد..رويترز
Advertisements
حسام رضوان
أعلنت 3 دول في قارة أفريقيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدة "كوفيد 19".

وبحسب "رويترز"، أكد كل من أنجولا وإريتريا وأوغندا تسجيل أولى حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في حين سجلت موريشيوس أو حالة وفاة.

وأشارت الوكالة إلى تزايد معدل انتشار فيروس كورونا في قارة أفريقيا على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومات لوقفه.

وقالت وزيرة الصحة الأنجولية ، سيلفيا لوتوكوتا، يوم السبت، إن رجلين اثنين من المقيمين العائدين من البرتغال قد جاءت اختبارات كورونا لهم إيجابية. في حين قالت إريتريا إن حالتها الأولى كانت تبلغ من العمر 39 عامًا وصلت من النرويج.

وأعلنت وزيرة الصحة جين روث آسينج أول حالة في أوغندا في وقت مبكر يوم الأحد. وقالت إن الرجل سافر جوا من دبي يوم السبت وحالته مستقرة.

تم الإبلاغ عن أكثر من 1000 حالة في جميع أنحاء أفريقيا ، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

إلى ذلك، ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، أن حكومة رواندا أعلنت عن إجراءات جديدة لمحاولة الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بما في ذلك حالة الإغلاق الكامل، أو الحجر الصحي الشامل في البلاد لمدة أسبوعين.

ولا يشمل الحجر الصحي خدمات الطوارئ والأشخاص الذين يقدمون الخدمات الأساسية.

رواندا هي واحدة من 40 دولة أفريقية على الأقل أبلغت عن تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا COVID-19. أبلغت الدولة الواقعة في شرق إفريقيا عن 17 حالة حتى يوم السبت 21 مارس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع حاد في عدد إصابات كورونا بـ كوريا الجنوبية

دولة جديدة تسجل أول إصابة بـ فيروس كورونا

بعد إثيوبيا وناميبيا.. كورونا يغزو دولة أفريقية جديدة فى أقل من 24 ساعة

لمدة 30 يوما.. ناميبيا تعلق السفر مع قطر وإثيوبيا

بعد فرض الطوارئ.. فرنسا تسجل 12 حالة وفاة بـ كورونا في 24 ساعة

فيروس كورونا يضرب دولة أفريقية جديدة

ترشيحاتنا

أحمد خالد صالح يوجه رسالة لوالدته احتفالا بعيد الأم

تأجيل أقساط شقق الإسكان 6 أشهر.. تعرف على التفاصيل

لمواجهة جشع التجار.. البترول تطرح «مطهر 70%» كحول بأسعار رمزية لدعم محاربة كورونا

أزمة جديدة بين الزمالك واتحاد الكرة.. تعرف عليها

قبل الحمل.. 10 إطلالات جريئة وملفتة لـ ريهام حجاج

جونسون يعلن كارثة بشأن كورونا: بريطانيا ستصبح مثل إيطاليا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. فتاة أردنية ترقص وسط الشارع وتخالف حظر تجوال كورونا

قبل الحمل.. 10 إطلالات جريئة وملفتة لـ ريهام حجاج

فضيحة زوج كيم كارداشيان بعد مكالمة فيديو مسربة