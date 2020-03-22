حالة قادمة من الإمارات.. 4 دول أفريقية تسجل أول إصابة بـ كورونا

أعلنت 3 دول في قارة أفريقيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدة "كوفيد 19".





وبحسب "رويترز"، أكد كل من أنجولا وإريتريا وأوغندا تسجيل أولى حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في حين سجلت موريشيوس أو حالة وفاة.





وأشارت الوكالة إلى تزايد معدل انتشار فيروس كورونا في قارة أفريقيا على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومات لوقفه.





وقالت وزيرة الصحة الأنجولية ، سيلفيا لوتوكوتا، يوم السبت، إن رجلين اثنين من المقيمين العائدين من البرتغال قد جاءت اختبارات كورونا لهم إيجابية. في حين قالت إريتريا إن حالتها الأولى كانت تبلغ من العمر 39 عامًا وصلت من النرويج.





وأعلنت وزيرة الصحة جين روث آسينج أول حالة في أوغندا في وقت مبكر يوم الأحد. وقالت إن الرجل سافر جوا من دبي يوم السبت وحالته مستقرة.





تم الإبلاغ عن أكثر من 1000 حالة في جميع أنحاء أفريقيا ، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.





إلى ذلك، ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، أن حكومة رواندا أعلنت عن إجراءات جديدة لمحاولة الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بما في ذلك حالة الإغلاق الكامل، أو الحجر الصحي الشامل في البلاد لمدة أسبوعين.





ولا يشمل الحجر الصحي خدمات الطوارئ والأشخاص الذين يقدمون الخدمات الأساسية.





رواندا هي واحدة من 40 دولة أفريقية على الأقل أبلغت عن تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا COVID-19. أبلغت الدولة الواقعة في شرق إفريقيا عن 17 حالة حتى يوم السبت 21 مارس.



