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فن

أخبار الفن.. مايا دياب تتعرض لموقف غريب على الهواء.. وريهام حجاج تفتح النار على متابعيها

الأحد 22/مارس/2020 - 06:30 ص
مايا دياب
مايا دياب
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


أحمد فهمي وهنا الزاهد مع كلبته بـ الكمامة


نشر الفنان أحمد فهمي صورة مع زوجته هنا الزاهد وكلبته زيزي وهم يرتدون الكمامات عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "اقعدوا في البيت"، لحث المواطنين على تجنب فيروس كورونا.


مايا دياب تتعرض لموقف غريب على الهواء ورد فعلها يذهل المذيع.. فيديو


تعرضت الفنانة مايا دياب لموقف غريب على الهواء، خلال استضافتها مع الإعلامي بلال العربي في برنامج B my guest.


لجان الكترونية.. ريهام حجاج تفتح النار على متابعيها .. تفاصيل جريئة


شنت الفنانة ريهام حجاج هجوما عنيفا على متابعي حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، بعدما قامت إحدى المتابعات بالتطرق إلى موضوع زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة بعد تطليقه للفنانة ياسمين عبد العزيز.


عقيلة راتب.. فنانة اكتشفت محمد فوزي وأنور وجدي.. وجميع أفلامها احترقت لهذا السبب


تحل اليوم ذكري ميلاد الفنانة الكبيرة عقيلة راتب، واحدة من أنجح الفنانات التي جسدت دور الأم، وكان لها إسهامات كبيرة في السينما.


رسالة مؤثرة من شريهان بسبب فيروس كورونا


نشرت الفنانة شريهان رسالة مؤثرة إلى جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة تويتر، أكدت فيها على ضرورة عدم الاستهانة بفيروس كورونا المستجد.  



بصورة من طفولتها .. هنادى مهنا تهنئ والدتها احتفالا بعيد الأم


هنأت الفنانة هنادي مهنا والدتها بمناسبة عيد الأم وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

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