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فن

بصورة من طفولتها .. هنادى مهنا تهنئ والدتها احتفالا بعيد الأم

الأحد 22/مارس/2020 - 02:31 ص
هنادى مهنا ووالدتها
هنادى مهنا ووالدتها
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محمد بدران
هنأت الفنانة هنادي مهنا والدتها بمناسبة عيد الأم وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

ونشرت هنادى صورة من طفولتها بصحبة والدتها وعلقت قائلة " عيد أم سعيد ياملكتى".


يشار إلى أن عيد الأم أو يوم الأم هو احتفال ظهر حديثًا في مطلع القرن العشرين، يحتفل به في بعض الدول لتكريم الأمهات والأمومة ورابطة الأم بأبنائها وتأثير الأمهات على المجتمع.


من ناحية أخرى تصور هنادي مهنا، مشاهدها فى مسلسل "الفتوة"، مع ياسر جلال، وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.


ويشارك فى بطولة المسلسل، مى عمر، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة وليلى أحمد زاهر.





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