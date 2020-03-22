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فن

أحمد فهمي وهنا الزاهد مع كلبته بـ الكمامة

الأحد 22/مارس/2020 - 04:11 ص
أحمد فهمي وزوجته
أحمد فهمي وزوجته
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محمد نحلة

نشر الفنان أحمد فهمي صورة مع زوجته هنا الزاهد وكلبته زيزي وهم يرتدون الكمامات عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "اقعدوا في البيت"، لحث المواطنين على تجنب فيروس كورونا.


وداعبت ايتن عامر الثنائي وكتبت: شكلكوا خارجين.


كان احمد فهمى أعلن عن مشاركته فى تحدى الخير من خلال مقطع فيديو بحسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وقال فهمى من خلال الفيديو "انا قبلت تحدى محمود تريزيجيه وهتولى 50 اسرة الشهر ده".


وأضاف فهمى " وبتحدى اكرم حسنى , احمد عز , هشام ماجد , شيكو , كريم عبد العزيز وعلى ربيع ".
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اقعدوا فى البيت

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