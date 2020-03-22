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فن

مايا دياب تتعرض لموقف غريب على الهواء ورد فعلها يذهل المذيع.. فيديو

الأحد 22/مارس/2020 - 02:29 ص
مايا دياب
مايا دياب
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محمد نحلة

تعرضت الفنانة مايا دياب لموقف غريب على الهواء، خلال استضافتها مع الإعلامي بلال العربي في برنامج B my guest.


عندما قام المذيع بسؤالها عن الرجال فى حياتها انقطع التيار الكهربي، فضحكت واندهشت من الموقف، وقالت :" كهرباء لبنان اختصرت علاقتها بالرجل"، أذهل المذيع بلال العربي وضحك معها من هذا الموقف.



وكانت قد شاركت الفنانة مايا دياب، متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو مضحكا برفقة ابنتها، وهى تلقى الدقيق عليها.



وظهرت به مايا دياب، ببلوزة أنيقة باللون الجملى الذى يبرز جمالها، وتتميز بتفصيلة الأكمام الطويلة، واعتمدت فى الماكياج على الألوان الترابية للعيون التى تبرز عن جمالها.



وتركت شعرها البنى الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تتناسب مع إطلالتها.
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