المجلس الأوروبي للإفتاء يعلن عن أول أيام شهر رمضان

أعلن المجلس الأوروبي للإفتاء موعد أول أيام شهر رمضان المعظم، مشيرا إلى أن أول أيام شهر رمضان لعام 1441 سيكون يوم الجمعة الموافق 24 أبريل المقبل.









وأضاف المجلس الأوروبي للإفتاء في بيان، أن الحسابات الفلكية الدقيقة بالنسبة لهلال شهر رمضان في أوروبا لعام 1441هـ تؤكد أن الاقتران سيكون على الساعة 02 و26 دقيقة حسب توقيت (جرينتش) من يوم الخميس 23 أبريل2020م الموافق 30 شعبان 1441هـ، أي ما يوافق الساعة 05:26 حسب التوقيت المحلي لمكة المكرمة".









وأوضح أنه يمكن رؤية هلال شهر رمضان في منطقة كبيرة من الأمريكيتين بالعين المجردة، كما يمكن رؤيته في القارة الأفريقية بأجهزة الرصد الفلكي، "وعليه سيكون أول شهر رمضان المبارك في أوروبا لعام 1441ه ـ بإذن الله تعالى يوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2020م".









يشار إلى أن المجلس الأوروبي للإفتاء تأسس عام 1997 في العاصمة البريطانية لندن، وهو هيئة إسلامية متخصصة مستقلة لإصدار الفتوى، ويتشكل من مجموعة من العلماء.



