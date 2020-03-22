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منوعات

كارثة في فرح مصري .. شباب يرقصون بالكمامات وملابس العمليات .. شاهد

الأحد 22/مارس/2020 - 07:15 ص
كمامات ولبس عمليات
كمامات ولبس عمليات في فرح مصري
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عزة عاطف

في ظل عدم الوعي واللامبالاة بخطورة انتشار فيروس كورونا التي تسيطر على فئة كبيرة من الشعب المصري عقد عروسان زفافهما وسط حالة من الفوضى والاستهزاء بمخاطر انتشار المرض.

 

فعلى أنغام المهرجان الشعبي الساقط "هاتلي فوديكا وشيفاز" اجتمع أصدقاء العريس من حوله مرتدين كمامات وملابس العمليات يرقصون ويهللون متحدين بذلك الفيروس التاجي القاتل.

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بينما وقف المعازيم متكدسين فوق بعضهم في كل مكان، فمنهم من ارتدى كمامة شكلية على أمل أن تحميهم من كورونا في ظل التصرفات "الغير مسئولة" ومنهم من ضرب بالتحذيرات والتعليمات عرض الحائط.

 

وقد أثار المقطع غضب رواد مواقع التواصل لجهل هؤلاء الناس بسرعة انتشار المرض وأنهم بهذا الشكل يساعدون على تزايد الأعداد المحتملة للإصابات.

 

يأتي ذلك بالتزامن مع تسجيل وزارة الصحة إصابة 294 حالة بفيروس كورونا المستجد، وفي ظل التحذيرات المستمرة من مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الفيروس.

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