الجيش السعودي يحارب كورونا.. هذا ما فعلته القوات المسلحة في المملكة

تدخل الجيش السعودي من أجل تقديم يد العون للمؤسسات في المملكة في جهود مكافحة تفشي فيروس كوورنا المستجد كوفيد 19.





وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، سخرت وزارة الدفاع السعودية ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة جميع الإمكانات للمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين في المملكة.





وأضاف أن الخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية بدأت بتوزيع وإنشاء مستشفياتها المتنقلة لمساندة الجهود الاحترازية والإجراءات الاستباقية التي تقوم بها وزارة الصحة وغيرها من الجهات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بتجهيز مستشفى متنقل بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.





وأضافت أن ذلك جاء لأخذ الاحتياطات القصوى في إجراءات الكشف الأولي وفرز الحالات قبل دخولها للمستشفيات الرئيسية، ورفع جاهزية المنشآت الصحية بمنظومة المستشفيات المتنقلة التي تمتلك التجهيزات والمعدات المتطورة والطواقم الطبية المؤهلة للتعامل مع مثل هذه الحالات.





إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس السبت، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل بذلك إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 392 حالة.



