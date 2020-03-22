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أخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار إطلاق سلاح تكتيكي

الأحد 22/مارس/2020 - 06:42 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الأحد، بأن زعيم البلاد كيم جونج أون، أشرف بنفسه على اختبار سلاح تكتيكي موجه.

وقالت إن السلاح تم تطويره حديثا، وأن كيم أشرف على الإطلاق الذي يهدف إلى إعادة إطلاع قيادات ضباط الجيش الشعبي الكوري على السمات التكتيكية وقوة نظام السلاح الجديد الذي سيتم تسليمه إلى وحدات الجيش.

وأضافت أن عملية الإطلاق أثبتت بوضوح دقة المقذوفات الموجهة ومدى قوتها.

إلى ذلك، قالت وكالة "يونهاب" الإخبارية الكورية الجنوبية أمس السبت إن المقذوفين الكوريين الشماليين قطعا 410 كيلومترات ووصلا لارتفاع 50 كيلومترا باتجاه بحر اليابان. 

وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر عسكرية كورية جنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى على البحر الشرقي من مقاطعة بيونجان الشمالية".

كما نقلت "يونهاب" عن الجيش الكوري الجنوبي بأن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد، وأشارت هيئة أركان القوات المسلحة في الجيش الكوري الجنوبي إلى أن المقذوف كان باتجاه بحر الشرق.

من جانبه، قال خفر السواحل الياباني، إن كوريا الشمالية أطلقت فيما يبدو صاروخا سقط خارج المياه الاقتصادية الخالصة لليابان.

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