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أخبار العالم

تونس تسجل 3 وفيات بـ كورونا.. ووزير الصحة يكشف بؤرة الفيروس في البلاد

الأحد 22/مارس/2020 - 11:31 ص
تونس تسجل 3 وفيات
تونس تسجل 3 وفيات بـ كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت الصحة التونسية، اليوم الأحد، تسجيل وفاة 3 أشخاص جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ ظهوره في البلاد.

ووفقا لجريدة "الشروق"، قال وزير الصحة التونسي، عبد اللطيف المكي، في تصريح لإذاعة شمس آف آم إنه تلقى الخبر على الساعة الخامسة صباحا، مشيرا إلى أن العدد ارتفع بعد تسجيل وفاة مسن في تونس العاصمة.

وأوضح وزير الصحة عبد اللطيف المكي في تصريح إذاعي أن البؤرة التي تم تسجيلها في منطقة صغيرة من جزيرة جربة من ولاية مدنين تحتوي على 5 أو 6 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف عبد اللطيف المكي أنه تم في هذه البؤرة تسجيل حالة مؤكدة بالفيروس لكنها غير مفسرة، مبينا أن الشخص المصاب لم يعد من الخارج ولم يكن على اتصال بالأشخاص المصابين. 
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