مد تعليق الدراسة لنهاية العام.. البرلمان يكشف سيناريو التعليم بعد كورونا

رجحت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، استمرار تعليق الدراسة للجامعات ومرحلة التعليم ما قبل الجامعي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وقال النائبة ماجدة نصر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "إن الوضع الحالي لانتشار الفيروس يحتم علينا استمرار الدراسة عن بعد لجميع المراحل التعليمية المختلفة، لا سيما أن عودة الدراسة سينشأ عنها تجمعات كبيرة، وهو أمر يعزز انتشار فيروس كورونا".





وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أنه خلال الفترة المقبلة، سوف يتم تحديد مدى إمكانية إقامة امتحانات نهاية العام، والشكل الذي ستقوم عليه، مشيرة إلى أن هناك احتمالية لإقامة امتحانات نهاية العام عن بعد بالنسبة للجامعات، أو إقامتها في شكل مجموعات صغيرة.





وطالبت عضو مجلس النواب، وزير التعليم بوضع خطط بديلة، من شأنها مواجهة مستجدات فيروس كورونا.



