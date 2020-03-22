الماء والصابون فى المرتبة الأولى .. كيف تعقم منزلك لمواجهة كورونا

مع انتشار فيروس كورونا فى العالم، تلجأ الكثير من الأمهات إلى معرفة تعقيم المنزل بشكل صحيح وصحي.





لذا قدمت خبيرة الصحة الدكتورة سهام سوقية ، أفضل الطرق الصحية لتعقيم المنزل.





الديتول :

لا يقتل الفيروسات ، فهو مطهر بكتيريا

استخدام الصابون العادي أفضل منه بالتأكيد ، ويمكن استخدامه لتنظيف الأسطح و الأرضيات.



الكلور :

يخلط مع الماء لتخفيفه ويتم وضع كمية بسيطة ، هو أيضا لتنظيف الأسطح والأرضيات، ولا ينصح باستخدامه لغسل الخضار أو الفواكه .. فنحن نخشى من سوء استخدامه والإفراط فيه لا نعقم به اليدين، ويجب تجنب الإكثار منه منعا لحدوث مشاكل تنفسية وحساسية.



ويجب عدم اقترابه من الجلد حتى لا يسبب التهابات.

ولا تخلط الكلور مع أي مادة أخرى مهما كانت

فقط الماء ..



الخل:

ويستخدم في التنظيف المنزلي.

يمكن إضافة القليل منه لغسل الخضراوات والفاكهة.

تعقيم الأيدي.

-الماء و الصابون في المرتبة الاولى .. ثم المعقمات التي تحتوي على ما لا يقل عن 60 ٪ من الكحول.