برلماني يُطلق حملة معا ضد الخطر لمحاربة الشائعات والأخبار المغلوطة عن كورونا

أطلق النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا بسوهاج مبادرة بعنوان "معا ضد الخطر" وتدشين صفحة للتواصل عبر فيس بوك وجروب آخر خاص على تطبيق واتس آب لمتابعة تطورات انتشار فيروس كورونا ومحاربة الكم الهائل من المعلومات المغلوطة والشائعات التى يتم تناولها بين قطاعات كبيرة من الشباب ويكون مصدرها مواقع وجروبات فيس بوك.





وقال النائب مصطفى سالم إن المبادرة سوف تكون بمثابة منصة لعرض تطورات الأوضاع في مصر وسوهاج بصفة خاصة في كل ما يخص فيروس كورونا من معلومات وتناول الأخبار الصحيحة التى تأتى من المصادر الموثوقة ومؤسسات الدولة والتأكيد على تنفيذ توجيهات الحكومة والإجراءات الاحترازية لمكافحة الكورونا والرد والإبلاغ عن كل من ينشر شائعة ومعلومات مغلوطة ويتداولها المواطنين وتؤدى إلى تغير سلوكهم بشكل سلبي يضر البلاد وكشف حقيقة هذه الشائعات والمعلومات المغلوطة عن طريق التواصل المباشر مع المسؤولين وعرض المعلومة الصحيحة فى الحال عبر صفحة المبادرة على فيس بوك ويمكن أيضا لأعضاء الصفحة الإبلاغ عن أي حالات تلاعب أو ارتفاع في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية أو المنظفات أو كل ما تحتاج إليه الأسرة.





وأضاف سالم أن المبادرة أطلقت رقما خاصا على تطبيق واتس آب للرد عن أى استفسارات طبية لاعضائه وذويهم وأصدقائهم ويكون الرد من عدد من الأطباء المتخصصين في شتى المجالات وهم أعضاء فى هذا الجروب، وذلك لسرعة أكتشاف المرض والتوجية الصحيح للمرضى بعد قرار مديرية الصحة بسوهاج بتخفيض عدد من يتم توقيع الكشف الطبي بأقسام الاستقبال والعيادات الخارجية الى 30% من الأعداد المتردده وفقا لمعدلات الأشهر السابقة.





وأضاف مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا بسوهاج أن المبادرة هدفها أيضا هو مساعدة الدولة وأجهزتها المعنية فيما تمر به البلاد فى تلك الآونة و تشكيل مجموعات مساعدة للجهاز التنفيذى بالمحافظة، هذا وأطلقت الصفحة عدة مبادرات منها رش وتعقيم المصالح الحكومية والمدارس ودور العبادة بالتنسيق مع مديرية الصحة ومجالس المدن و أيضا تنظيم فعاليات وتوزيع مطبوعات تشمل أمور توعوية للمواطنين بأخطار كورونا وكيفية التعامل معه بشكل صحيح والتصرف الصحيح حال اكتشاف المرض لا قدر الله.



