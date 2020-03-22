مقتل أحد رجال «الفاخوري» العميل الإسرائيلي في لبنان

أكد مصدر عسكري لبناني، مقتل لبناني كان على صلة بعامر الفاخوري، العميل الإسرائيلي، وفقا لـ سكاي نيوز.





وأضاف المصدر أن "العميل أنطوان الحايك قتل في بلدة بلدة المية ومية، على تخوم مدينة صيدا جنوبي لبنان".





من جانبها، أوضحت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن الحايك قتل على الفور نتيجة إطلاق الرصاص عليه.





وكان الحايك أحد معاوني العميل عامر الفاخوري في معتقل الخيام إبان الاحتلال الإسرائيلي للبنان.





وجاء مقتل الحايك بعد أيام قليلة على تبرئة الفاخوري من قبل المحكمة العسكرية في لبنان، بقرار أثار سخطا شعبيا كبيرا.





وبعد ذلك، نقلت مروحية عسكرية أميركية فاخوري من مقر سفارة واشنطن في بيروت إلى قبرص، ومنها إلى الولايات المتحدة.



