نائب الوفد يطلق حملة "إغاثة الوفد" لمكافحة كورونا

أطلق النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب الوفد لشئون المحليات، ولجنة حزب الوفد بمركز الواسطى، بمحافظة بنى سويف، برئاسة محمد الصباغ، حملة "اغاثة الوفد" ، للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بمركز ومدينة الواسطى، بمحافظة بنى سويف، حتى نهاية شهر مارس، تنفيذًا لتوجيهات المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وتحت رعاية النائب السابق حسن أبو فخره ، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة بنى سويف.





وتابع النويشى، أن الحملة تستهدف توعية المواطنين بمخاطر الفيروس، ووسائل مواجهته، وطرق الوقاية منه، وحمايتهم من خطره، وتتضمن رسالة الحملة أن حزب الوفد ما كان ومازال وسيظل داعمًا للدولة المصرية وللوطن والمواطن.





وردد شباب الوفد شعارات: "احمي بلدك حافظ على بلدك"، و"حزب الوفد يدعوكم للحفاظ على أنفسكم من الإصابة بفيروس كورونا".





ونفذت الحملة تعقيم وتطهير المواطنين المترددين على مستشفى الواسطى المركزى من المدخل الرئيسي، وتجوب شوارع مركز ومدينة الواسطى، وقراها.





ووجه النائب الوفدى بدوى النويشى، بضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى ووسائل الوقاية لمواجهة فيروس كورونا.



