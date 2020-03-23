AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب الوفد يطلق حملة "إغاثة الوفد" لمكافحة كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
Advertisements
معتز الخصوصي
أطلق النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب الوفد لشئون المحليات، ولجنة حزب الوفد بمركز الواسطى، بمحافظة بنى سويف،  برئاسة محمد الصباغ، حملة "اغاثة الوفد" ، للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بمركز ومدينة الواسطى، بمحافظة بنى سويف، حتى نهاية شهر مارس، تنفيذًا لتوجيهات المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وتحت رعاية النائب السابق حسن أبو فخره، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة بنى سويف.

وتابع النويشى، أن الحملة تستهدف توعية المواطنين بمخاطر الفيروس، ووسائل مواجهته، وطرق الوقاية منه، وحمايتهم من خطره، وتتضمن رسالة الحملة أن حزب الوفد ما كان ومازال وسيظل داعمًا للدولة المصرية وللوطن والمواطن.

وردد شباب الوفد شعارات: "احمي بلدك حافظ على بلدك"، و"حزب الوفد يدعوكم للحفاظ على أنفسكم من الإصابة بفيروس كورونا".

ونفذت الحملة تعقيم وتطهير المواطنين المترددين على مستشفى الواسطى المركزى من المدخل الرئيسي، وتجوب شوارع مركز ومدينة الواسطى، وقراها.

ووجه النائب الوفدى بدوى النويشى، بضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى ووسائل الوقاية لمواجهة فيروس كورونا.

 جاء ذلك بتنظيم أحمد عبدالغفار، أمين الصندوق المساعد، وسحر الأزهرى، أمين الصندوق، والدكتور كرم سعد، مدير مستشفى الواسطى المركزى، ونائب رئيس اللجنة والدكتور أحمد سيد عبدالجواد، نائب مدير المستشفى، وسكرتير مساعد اللجنة، والسيدة بدر شمس الدين، رئيسة تمريض المستشفى، عضو هيئة المكتب، ومجموعة من الشباب الوفديين المشاركين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب بني سويف: اعتماد 15 مليون جنيه لخدمة 6 قرى بالمحافظة

وفد بني سويف يستكمل إطلاق قافلة "نور حياة" الطبية..اليوم

نائب يتقدم بمذكرة لرئيس الوزراء لاستكمال الصرف الصحى فى قريتين ببنى سويف

في 3 اجتماعات .. محلية النواب تناقش 33 طلب إحاطة عن أزمات بني سويف غدا

في 3 اجتماعات.. محلية النواب تناقش 33 طلب إحاطة عن أزمات بني سويف

برلماني يطالب بتحويل مستشفى الواسطى إلى عام.. ويؤكد: تخدم مليون مواطن

ترشيحاتنا

احذر منها .. 3 أماكن يعيش عليها فيروس كورونا وتنقل العدوى

وفاة أصغر حالة مصابة بفيروس كورونا في بريطانيا

محمد النني ممنوع من السفر خارج تركيا بعد دخوله الحجر الصحي مع بشكتاش

ملك السعودية: حظر التجول 11 ساعة لمدة 21 يوما لمواجهة كورونا

في الحجر الصحي .. تفاصيل جديدة حول إمكانية إصابة أنجيلا ميركل بفيروس كورونا

بالدموع.. أيمن أشرف يروي تفاصيل حادث وفاة أمه وأخته .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى سلايف.. هنا الزاهد برفقة زوجة كريم فهمي

شاهد.. علامة تجارية جديدة لشركة نيسان وسيارتها Z الرياضية.. صور

لو اتعاملت مع مصاب كورونا.. طريقة واحدة تحميك من الإصابة بالفيروس