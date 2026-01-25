بعد واقعة احتجاز كلب والتعدي عليه حتى نفوقه .. عقوبات رادعة للمتهمين

في واقعة صادمة، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، قيام شخصين باحتجاز كلب داخل قفص حديدي والتعدي عليه بالضرب حتى نفوقه بالقاهرة.

هذه الأفعال جرمها القانون واضعا لمرتكبيها عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والغرامة.

عقوبة تعذيب الحيوانات

نصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.

ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.

ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون على أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.

بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.