تعرف على موعد وتفاصيل العرض المسرحي "العيد ميلاد الأخير"

يقدم فريق "إيجل تيم"

العرض المسرحي "العيد ميلاد الأخير" يوم الجمعه الموافق 13 فبراير على "مسرح الحياة" بوسط البلد الساعه 7 مساء.

العرض يتناول لحظة إنسانية بسيطة ولكنها فارقة تماما تتحول إلى شهادة أخيرة على القهر والدمار، حيث يصبح الاحتفال بالحياة فعل مقاومة في مواجهة الموت، وتتحول البراءة إلى شاهد صامت على الجرائم.

العرض المسرحي "العيد ميلاد الأخير

تدور الأحداث في زمن متداخل بين الحاضر والماضي عائلة فلسطينية تحتفل بعيد ميلاد طفلها وسط الحصار والخراب لكن الشموع لا تُضاء، والضحكات تختنق قبل أن تولد مع تصاعد الأحداث، تنكشف حكايات الفقد

ويصبح “العيد ميلاد الأخير” ليس لطفل واحد، بل لمدينة كاملة تُغتال أحلامها يومًا بعد يوم.

ابطال العرض المسرحى

العرض من تمثيل :

على أنور، مروه هشام ، عبدالرحمن يوسف ، مصطفي محمد ، محمد إبراهيم ،

ندى رمضان ، ياسمين عيد ، أحمد فارس ، نورا أنور ،

أدهم سعيد

ضيفة شرف : ريهام مصطفى

مخرجان منفذان:

أدهم سعيد ، نورا أنور

إستعراضات :أحمد فارس ، إضاءه :كمال الدين كمال، تصميم بوستر: كريم الجندى ، تقديم العرض : ساره نبيل، كلمات وغناء : ريهام مصطفى

، ملابس: فريق إيجل ، تأليف وإخراج :أحمد رجب.