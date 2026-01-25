الداخلية تضبط 16 طائرة درون بحوزة 7 أشخاص في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط 7 أشخاص بحوزتهم 16 طائرة "درون" بدون تصريح بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة ، قيام أحد الأشخاص بعرض طائرة مزودة بكاميرا تصوير "درون" للبيع من خلال إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وتم بإرشاده ضبط مصدر تحصله عليها 6 أشخاص، وضبط بحوزتهم (عدد 15 طائرة "درون" أخرى بدون تصريح) وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.