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حوادث

عرضتها للبيع بالإنترنت.. طالب يسرق سيارة من سيدة بأسلوب المغافلة

الأحد 22/مارس/2020 - 02:49 م
سرق سيارة
سرق سيارة
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محمد صبري
ظل طالب يبحث عن طريق لتحقيق حلم حياته فى تملكه لسيارة جيب جديدة، حيث هداه شيطانية للنصب على سيدة عرضت سيارتها للبيع عبر الإنترنت.

فبعد أن تقابل معها قام باستبدل المفاتيح بأخرى بأسلوب المغافلة وتمكن من الاستيلاء على السيارة وتحقيق حلم حياته، إلى أن تم ضبطه قبل التصرف فيها بالبيع، تمت عملية الضبط تحت أشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة دار السلام من (سائق يعمل طرف إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة قصر النيل)، بقيام الأخيرة بعرض السيارة ملكها للبيع عبر أحد مواقع التسوق الإلكترونى.

وفى وقتٍ لاحق تواصل معها هاتفيًا أحد الأشخاص وأبدى رغبته فى شراء السيارة، وطلب منها عرض السيارة على أحد الفنيين بدعوى التأكد من صلاحيتها فتوجه المُبلغ صحبته مستقلان السيارة، وحال تواجدهما بإحدى الكافيهات بدائرة القسم، غافله الأخير واستبدل مفاتيح السيارة الأصلية بأخُرى مقلدة واستولى على السيارة، ولاذ بالفرار.

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة بخط سير هروب المتهم والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله السيارة المُستولى عليها "عقب تغيير لونها وتثبيت لوحات معدنية أخرى بدلًا من لوحاتها الأصلية" وعُثر بداخل السيارة على (لوحات السيارة الأصلية- هاتف محمول "المستخدم فى ارتكاب الواقعة"- مفتاح سيارة "مقلد").

بمواجهة المتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وقيامه بتغيير معالم السيارة بقصد التصرف فيها بالبيع، وتم بإرشاده ضبط مرتكب واقعة تغيير لون السيارة وفنى تصنيع مفاتيح السيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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