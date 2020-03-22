الشرطة الإسبانية ترقص و تغني في الشارع .. فيديو





ظهر في المقطع سيارات الشرطة تجوب الشوارع لفرض حظر التجوال و التأكد أن الجميع في منازلهم تنفيذا للقرار التي قامت الحكومة بإتخاذه بسبب زيادة الحالات المصابة بكورونا .





قامت دورية للشرطة بالوقوف في منتصف الشارع و قام أحدهم بإخراج جيتار من السيارة و بدء ينادي على المواطنين ليخرجوا من شرفات منازلهم ، و عزف أغاني في الشارع بإخراجهم من الإكتئاب و تخفيف حدة التوتر بسبب إنتشار الفيروس .





تداول الرواد ذلك المقطع و اثنوا على الشرطة بسبب موقفها النبيل لتخفيف حدة التوتر و الفزع بين المواطنين عن طريق الغناء و العزف و الرقص .

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الشرطة الإسبانية تحاول الترفيه على الشعب في ظل حالة الطوارئpic.twitter.com/bRS7ah4PZT — HAMZA 🏠 حساب جديد (@HamzaRMFC) March 22, 2020

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للشرطة الأسبانية أثناء فرضها حظر التجوال في قرى و مدن اسبانية للحد من إنتشار وباء الكورونا .