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منوعات

الشرطة الإسبانية ترقص و تغني في الشارع .. فيديو

الأحد 22/مارس/2020 - 04:26 م
صدى البلد
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مريم صليب
 تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للشرطة الأسبانية أثناء فرضها حظر التجوال في قرى و مدن اسبانية للحد من إنتشار وباء الكورونا . 

ظهر في المقطع سيارات الشرطة تجوب الشوارع لفرض حظر التجوال و التأكد أن الجميع في منازلهم تنفيذا للقرار التي قامت الحكومة بإتخاذه بسبب زيادة الحالات المصابة بكورونا . 

قامت دورية للشرطة بالوقوف في منتصف الشارع و قام أحدهم بإخراج جيتار من السيارة و بدء ينادي على المواطنين ليخرجوا من شرفات منازلهم ، و عزف أغاني في الشارع بإخراجهم من الإكتئاب و تخفيف حدة التوتر بسبب إنتشار الفيروس . 

تداول الرواد ذلك المقطع  و اثنوا على الشرطة بسبب موقفها النبيل لتخفيف حدة التوتر و الفزع بين المواطنين عن طريق الغناء و العزف و الرقص . 
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