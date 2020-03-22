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محافظات

ترميم 50% من مشروع مدينة بلاط الإسلامية بالوادي الجديد

الأحد 22/مارس/2020 - 03:36 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بالوادى الجديد عن استكمال تنفيذ مشروع تطوير القرية الاسلامية بمدينة بلاط والتى يتم تنفيذه علي 3 مراحل جرى تنفيذ المرحلة الأولي خلال الفترة الحالية بتكلفة 11 مليون جنيه .

ويشمل التطوير 4 مواقع هي (ديوان العمدة- منزل الشيخ إبراهيم- العصارة – طاحونة البرنس " ويشمل المشروع ترميم 505 منزل على مساحة 22 فدان تنفيذا لقرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بترميم المدينة والحفاظ عليها بعد تعرض عدد كبير من المنازل للتصدع والضرر بسبب العوامل المناخية.

 

وقال المهندس محمد رفاعى مدير ادارة الاسكان بالداخلة فى  بيان، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من التنفيذ خلال عام ونصف منذ استلام المشروع حيث جرى تنفيذ حوالى 50% من مشروع الترميم الذى يتم تنفيذه بناء على موافقة الآثار الإسلامية والقبطية على تنفذ المشروع تحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة بتكلفة إجمالية 16 مليون و500 ألف جنيه، حيث تم إسناد المشروع لإحدى الشركات المتخصصة تمهيدا للبدء فى العمل.

يذكر أن مدينة بلاط الإسلامية تتضمن كتل سكنية ومنازل مبنية بالطوب اللبن من طابق واثنين ومتلاصقة جرى بنائها على تل مرتفع للتمكن من صد هجوم الأعداء واختيار مكان صحى ومناسب بيئيا بسبب ارتفاع الهضبة المبنى عليها المدينة وتتميز بالبوابات والمنافذ الضيقة والسقائف وجميعها وسائل دفاعية لمنع دخول الإعداء إلى شوارع المدينة.

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