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ديني

علي جمعة: فيروس كورونا تذكير بنعم الله علينا.. وبهذه الطريقة يشكر العبد ربه

الأحد 22/مارس/2020 - 04:16 م
الدكتور على جمعة،
الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء
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يارا زكريا

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق،  عضو هيئة كبار العلماء،  إن الوباء الذي نعانى منه الآن هو تذكير بنعم الله - سبحانه وتعالى- علينا.


وأضاف " جمعة " خلال لقائه ببرنامج " من مصر" المذاع على فضائية " cbc" أن الناس ألفت نعم الله - عز وجل- فلم يشكروه خاصة بقلوبهم وأفعالهم وإنسانيتهم، فإراد الله - سبحانه- أن يردهم إلى هذه المعانى الجليلة.


وتابع عضو كبار هيئة العلماء:  فهناك فائدة من الخوف من انتشار فيروس كورونا، وهو استشعار النعمة، موضحًا: " لما نُحرم من صلاة جماعة أو صلاة جمعة أو عُمرة أو أداء فريضة الحج، نعرف إننا كنا في نعم متتالية لا ننظر إليها ولا أحد يقول الحمد لله رب العالمين من قلبه".


ونبه المفتى السابق: " المفروض نحمد ربنا بخشوع وتذلل لنخرج من هذا البلاء حامدين لله، إحنا في وسط نعم مش واخدين بالنا منها، فضلا عن نعمة البصر ونعمة دخول الحمام،  ونعمة الجلوس والقيام، ففيه ناس مش بتحمد ربنا، وفيه ناس بتحمد ربنا بلسانها مش من قلبها".


وأشار إلى أنه يجب استمرار الحمد لله بعد زوال المحنة أيضًا ومعاهدة الله على الحمد من القلب، مختممًا: الحكومة المصرية قدمت الوعي قبل السعى بالإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا، وهذا ما ندعو إليه وما ينبغي عليه أن يكون عليه الإنسان المعاصر؛ فلا يقدم على عمل قبل التفكير فيه.

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