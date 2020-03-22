صحة الأقصر: عزل المواطنين القادمين من محافظات أخرى

أعلن الدكتور "السيد عبد الجواد"، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، بعزل كافة المواطنين القادمين من محافظات أخرى 14 يوما بمنازلهم، للحرص على عدم انتشار فيروس كورونا المستجد.













وناشد "عبد الجواد" كافة المواطنين فى جميع أنحاء الأقصر، بأنه فى حالة ظهور أى أعراض لفيروس كورونا على الشخص، أو أى من المخالطين له، يجب الاتصال برقم 105 الخط الساخن الخاص بعمليات وزارة الصحة والسكان، لافتا إلى ضرورة اتباع الإرشادات السابقة، قائلا لا يتم إجراء أى تحليل لفيروس كورونا لأى شخص سوى من ظهرت عليه الأعراض الخاصة بالفيروس، ويتم توقيع الكشف الطبى من قبل أحد الأطباء المختصين بمستشفى الحميات.













وأضاف وكيل الوزارة أنه لا ضرورة للتوجه إلى المستشفيات، سوى من ظهرت، عليه أعراض فيروس كورونا ومنها الحمى، والسعال، وضيق التنفس، مؤكدا علي ضرورة غسل اليدين بشكل دورى بالماء، والصابون، أو باستخدام معقم اليدين الكحولى، وذلك عقب التعامل مع الحيوانات، أو فضلاتها، وبعد الكحة، أو العطس، وعندما تكون الأيدى متسخة، وعند رعاية المرضى، وقبل تناول الطعام، وبعد العودة، من الخارج، وبعد استخدام المرحاض.







