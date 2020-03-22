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أخبار العالم

بعد إصابة حالتين بـ كورونا.. تعليق صلاة الجمعة في قطاع غزة

الأحد 22/مارس/2020 - 03:43 م
تعليق صلاة الجمعة
تعليق صلاة الجمعة في قطاع غزة
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دعاء أبوهشيمة
أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" بإيقاف صلاة الجمعة في المساجد وإغلاق الأسواق الشعبية في قطاع غزة؛ بعد تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت اليوم الأحد، تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا المستجد في القطاع.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أنّ الإصابتين تمّ تشخيصهما لدى مواطنَين عائدين من باكستان، مضيفة أنهما بقيا «بين المحجورين» في مركز للحجر قرب الحدود مع مصر "ولم يدخلا القطاع".

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، عن سلسلة من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، والتي وصفها بـ "المشددة".

ووفقا لموقع "دنيا الوطن"، المهتم بالشؤون الفلسطينية، فرض أشتيه حظرا للتجول بالمحافظات كافة في إطار مواجهة فيروس كورونا، كما أشار إلى بدء تطبيق الحجر الإلزامي على جميع المواطنين ابتداء من مساء اليوم.

وفي أعقاب اجتماعه بلجنة الطوارئ، قال اشتية إنه: يمنع خروج جميع المواطنين من بيوتهم بداية من اليوم الساعة العاشرة، كما سيوضع كل القادمين من الخارج تحت الحجر الإجباري 14 يومًا كل في محافظته.

وقال إنه سيتم نشر قوات الأمن والشرطة في مختلف المدن ومداخلها، للحفاظ على الأمن ومن يخالف يعاقب وفق القانون.
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