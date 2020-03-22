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رياضة

حقيقة عودة الدوري المصري بعد انتهاء شهر رمضان

الأحد 22/مارس/2020 - 04:16 م
مباراة الاهلي والزمالك
مباراة الاهلي والزمالك
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يسرى غازى
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن حقيقة استئناف منافسات الدوري الممتاز بعد انتهاء شهر رمضان عقب التوقف الإجباري للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال المصدر لـ "صدى البلد"، إن عودة الدورى بعد انتهاء شهر رمضان المعظم أو قبله فى علم الغيب، لافتا إلى أن قرار استئناف النشاط الرياضى من عدمه قرار سيادى لا يملك الإفصاح عنه سوى الدولة؛ فى ظل الظروف الصعبة التي تواجهها دول العالم.

وأشار إلى أنه من الصعب فى الوقت الراهن الحديث عن استئناف المسابقات المحلية؛ حرصا على حياة كافة عناصر المنظومة الرياضية، مشيرا إلى أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على تواصل دائم مع وزارة الشباب والرياضة من أجل تباحث الأمور الخاصة بالشأن الرياضي.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية، بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم.

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