سياحة مطروح تنظم ملتقى الدراسات العليا لشباب الباحثين

نظّمت كلية السياحة والفنادق بجامعة مطروح، ملتقى الدراسات العليا لشباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا، تحت عنوان «الابتكار والتميز البحثي في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والتحول نحو الاقتصاد المعرفي».

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عمرو أحمد المصري رئيس الجامعة، في إطار حرص جامعة مطروح على دعم البحث العلمي وتنمية قدرات الباحثين.

جاء ذلك بإشراف وريادة الدكتورة لمياء مصطفى مصطفى عميد الكلية، وتنظيم الدكتورة ترنيم فرج بيومي وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والجهاز الإداري.

وشهد الملتقى مشاركة متميزة 30 باحثًا من مختلف التخصصات، حيث تم عرض ومناقشة عدد من الأبحاث العلمية في مجالات الدراسات السياحية، وإدارة الفنادق، والإرشاد السياحي، بما يعكس توجه الكلية نحو دعم منظومة اقتصاد المعرفة من خلال توظيف البحث العلمي والابتكار لخدمة القطاع السياحي.

كما تضمن الملتقى تنظيم مسابقة لأفضل بحث علمي، أُقيمت في إطار من المنافسة الإيجابية، ووفق معايير تحكيم علمية دقيقة من خلال لجان متخصصة، مع تخصيص جوائز مالية لأفضل الأبحاث.

وأسفر الملتقى عن عدد من التوصيات المهمة، من أبرزها: تطوير أنظمة إدارة الفاقد الغذائي بالمطاعم، والتوسع في إنشاء الفنادق الاقتصادية، خاصة بمنطقة وادي النطرون، مع تحسين البنية التحتية والترويج السياحي، والتأكيد على أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع السياحي، وتنمية مهارات العاملين لمواكبة التطورات التكنولوجية، إلى جانب تعزيز مبادئ الشمول والتنوع في بيئة العمل السياحي، والاهتمام بالأطعمة التراثية وتطويرها، وتفعيل الشمول الرقمي بالمواقع التراثية والمتاحف، فضلًا عن دعم الممارسات البيئية المستدامة، وزيادة المبادرات البيئية بمحافظة مطروح، والعمل على إعداد دليل مصري لتعزيز تنافسية المطارات من خلال أتمتة العمليات.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى تأكيدًا على دور كلية السياحة والفنادق في دعم منظومة الدراسات العليا وتشجيع البحث العلمي، وترسيخ ثقافة الابتكار والتميز، وإعداد جيل من الباحثين القادرين على الإسهام الفعال في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.