تعرف على الطرق الصحيحة لارتداء الكمامة ونزعها.. خطورة استخدام الجوانتي في هذه الحالة

تحدث حالة من الهلع للعديد من الأشخاص، وفقدان السيطرة على أنفسهم فى محاولة منهم لحماية أنفسهم بشكل سليم، ولكنهم لا يعلمون الطرق الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتي





ووفقًا لما قدمته وزارة الصحة العالمية من إرشادات حول ارتداء الكمامة والجوانتى، وطرق التعامل الصحيحة إليكم أهمها...





- ارتداء الكمامة واستعمالها ونزعها والتخلص منها

- اغسل يديك بمادة لفركهما قوامها الكحول أساسًا، أو غسلها بالصابون والماء قبل ارتداء الكمامة

- غط فمك وأنفك بالكمامة وتأكد من عدم وجود فجوات تتخلل وجهك و الكمامة

- تجنب لمس الكمامة أثناء استعمالها؛ وإن لمستها، فاغسل يديك بمادة لفركهما قوامها الكحول أساسًا، أو اغسلهما بالصابون والماء

- استبدل الكمامة بآخرى جديدة بمجرد تعرضها للبلل، ولا تعيد استعمالها الأقنعة المعدة لاستعمالها لمرة واحدة

- نزع القناع: احرص على نزع القناع من الخلف (ولا تلمس مقدمته)؛ وتخلص منه فورًا برميه في حاوية مغلقة؛ واغسل يديك بمادة لفركهما قوامها الكحول أساسًا، أو اغسلهما بالصابون والماء





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كما ذكرت وزارة الصحة، بأن غسيل اليدين بشكل مستمر يضيف حماية كبيرة على عكس استخدام القفازات المطاطية





كما فى حالة لمس يديك للقفازات المطاطية، وهو حامل للفيروس، ووضع يديك على وجهك ينتقل الفيروس اليك مباشرة



