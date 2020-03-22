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مرأة

تعقيم الحذاء وغسل الملابس.. إرشادات يجب اتباعها عند دخول المنزل لمواجهة فيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 01:57 م
تعقيم الأحذية
تعقيم الأحذية
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نهى هجرس
بعد انتشار فيروس كورونا بشكل كبير حول العالم، والتنبيه على عدم الخروج من المنزل، والحرص على عدم نزول الشوارع غير للضرورة القصوى، الكثير من الناس لا يعلمون أخطر الأشياء التى يمكن أن تنقل الفيروس.

قدمت وزارة الصحة، مجموعة من الإرشادات يجب الالتزام بها.

الحرص على عدم دخول المنزل بالحذاء، ووضعه بالخارج على قماشة بها بعض الماء والكلور للقضاء على الجراثيم التى تحملها الأحذية، وعدم نقلها داخل المنزل.

العمل على تعقيم الهواتف المحمولة بشكل مستمر، لقتل أي فيروسات وجراثيم تنقل الأمراض.

عدم دخول الأكياس البلاستيكية إلى المنزل، وتعقيمها أولًا بشكل جيد ثم تركها لبضع دقائق، وإزالة الأشياء التى بداخلها، وإلقائها فى القمامة.

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الحرص على غسيل المعلبات بالماء الدافئ والخل بشكل جيد، وغسيل الخضراوات والفاكهه بالماء والخل وتنشيفها بشكل جيد للقضاء على الجراثيم.

العمل على غسيل اليدين بشكل مستمر، وقبل وبعد القيام بأى شئ، مع وضع الملابس فى الغسالة فور الدخول من المنزل، وغسلها على درجة حرارة من 70:90 للقضاء على الجراثيم.
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