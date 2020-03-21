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مرأة

مش نقص في المناعة وبس .. 4 أشخاص أكثر عرضة لـ فيروس كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 08:30 م
صدى البلد
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آلاء حسن

يعد فيروس كورونا المستجد مصطلحًا شائعًا لمجموعة من الفيروسات، وهو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية وأعراضه شبيهة بالإنفلونزا، ومن ضمن هذه الأعراض: سيلان الأنف والسعال والتهاب الحلق والحمى صعوبات في التنفس أو التهاب رئوي ومن الممكن أن يؤدي إلى الوفاة.


وفي ظل انتشار فيروس كورونا المستجد يجب عليك اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية نفسك وأسرتك، وتظهر أعراض فيروس كورونا خلال 14 يوما وهي ارتفاع درجة الحرارة والكحة الجافة وضيق في التنفس.


وكشف موقع health ، عن أكثر الاشخاص عرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد : 

الأشخاص المصابون بأمراض القلب 

الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي الحادة

مرضى السكري

- من يعانون من الاكتئاب والقلق من الفيروسات 

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