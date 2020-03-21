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مرأة

منشط طبيعي لجهاز المناعة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول ورق التوت

السبت 21/مارس/2020 - 08:17 م
ورق التوت
ورق التوت
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نهى هجرس
يحتوي ورق التوت على الكثير من الفيتامينات، والمكملات الغذائية التى يحتاجها الجسم وخاصة مريض السكرى، فهو يساعد على ضبط مستوى السكر فى الدم وعلاج الكثير من الأمراض.

وكشفًا عن ما نشرة الدكتور أحمد أبو النصر، أخصائي العلاج بالأعشاب إليكم أهم فوائد ورق التوت.

١- أربع دراسات إكلينكية تتحدث عن مدى فاعلية وكفاءة ورق التوت فى علاج السكر وتخفيض معدل السكر الصايم، يساعد تناول ورق التوت المرضى على علاج الكثير من المشاكل بما فيها مشاكل العين المرتبطة بالسكر .

٢- تخفيض مستوى الدهون الضارة بالجسم و خاصة الدهون الثلاثية و الكولسترول الضار طبقا لدراستين فبالتالى الأثر الجيد على شرايين الدماغ و القلب .

٣- يساعد تناول ورق التوت فى علاج النسيان، والقدرة على حفط المعلومات

٤- السمنة فى دراسة على ٤٦ شخص من تناوللوا ورق التوت، وخسروا 10 كيلو من وزنهم

٥- عظام قوية، وإستخدامك لورق التوت هيمنع هشاشة العظام 

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٦-أستاذ فى علاج الإلتهابات و الالام .

٧- منشط قوى جدا لجهاز المناعة .

٨- فعال جدا فى علاج التوتر العصبى والإكتئاب .

٩- علاج فعال فى مشكلة الإرهاق الكظرى .

١٠- قاتل للبكتريا المسببة لمشاكل اللثة والأسنان .


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