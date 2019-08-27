لمرضى السكر.. تناول مغلى ورق التوت لهذا السبب

قال الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، إن ورق التوت يحتوى على الكثير من المواد الحيوية والمركبات الكيميائية التى لها نفس تركيبة الأنسولين.



وأضاف "النادى"، فى بيان اليوم، أن ورق التوت يعمل في الجسم مثل الأنسولين، وذلك من حيث حرق السكر الزائد وضبطه عند المعدلات الطبيعية.



ويحتوى ورق التوت على مواد أخرى تحفز البنكرياس والغدد المسؤولة عن إفراز الأنسولين وعلى زيادة معدلات الإفراز وبالتالي يخفض معدل السكر فى الدم كما يعمل على حرق الدهون قبل أن تتحول إلى سكر ضار.



ويمكنك غلى ورق التوت في الماء وشربه كبديل عن الأنسولين والأدوية الأخرى مرتين إلى ثلاث مرات يوميا.

