باستثمارات 8.6 مليار جنيه.. تنفيذ 54 محطة صرف صحي بمحافظات الصعيد

أكد الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لقطاع المرافق والبنية الأساسية، أنه يتم في الوقت الحالي استكمال مشروعات تنفيذ 54 محطة معالجة صرف صحى بمحافظات الصعيد بتكلفة استثمارية 8.6 مليار جنيه.





وأوضح نائب الوزير فى حوار خاص لـــ"صدى البلد"، أنه تم زيادة محطتين مؤخرا ليصبح الإجمالى 54 محطة بدلا من 52 فى بداية العام المالى الجارى، مشيرا إلى أنه تم صرف نحو 7 مليارات جنيه خلال سنة لتنفيذ هذه المحطات، وكذلك تم تخصيص اعتماد اضافى قيمته 1.6 مليار جنيه للانتهاء من المشروع بالكامل قبل نهاية العام.



