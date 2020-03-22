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اقتصاد

باستثمارات 8.6 مليار جنيه.. تنفيذ 54 محطة صرف صحي بمحافظات الصعيد

الأحد 22/مارس/2020 - 09:01 م
نائب وزير الإسكان
نائب وزير الإسكان فى حواره لصدي البلد
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آمنة عبدالعظيم
أكد الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لقطاع المرافق والبنية الأساسية،  أنه يتم في الوقت الحالي استكمال مشروعات تنفيذ 54 محطة معالجة صرف صحى بمحافظات الصعيد بتكلفة استثمارية  8.6 مليار جنيه.

وأوضح نائب الوزير فى حوار خاص لـــ"صدى البلد"، أنه تم زيادة محطتين مؤخرا ليصبح الإجمالى 54 محطة بدلا من 52 فى بداية العام المالى الجارى، مشيرا إلى أنه تم صرف نحو 7 مليارات جنيه خلال سنة لتنفيذ هذه المحطات، وكذلك تم تخصيص اعتماد اضافى قيمته 1.6 مليار جنيه للانتهاء من المشروع بالكامل قبل نهاية العام.

وأكد أن شركة المياه هى المسئولة عن استلام المشروعات بعد تنفيذها من الهيئة القومية والجهاز التنفيذى، كما تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المشروعات وكذلك تحصيل الفواتير من المواطنين مقابل تقديم الخدمة.
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