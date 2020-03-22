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رياضة

نجم الهلال السعودي: أريد أن أختم حياتي في إيطاليا

الأحد 22/مارس/2020 - 05:38 م
صدى البلد
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عمر سلامة
تحدث الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لاعب نادي الهلال السعودي، عن رغبته في العودة للدوري الإيطالي مرة أخرى، كما تحدث عن مستقبله مع الزعيم.

وقال جيوفينكو في تصريحات صحفية "أريد أن أنهي مسيرتي الكروية في إيطاليا، ولكن أنا سعيد هنا مع الهلال، لقد فزت معه بكل شيء كما فزت بدوري أبطال آسيا وهو أمر رائع".

وأضاف: "الطريقة الوحيدة للعودة للمنتخب الإيطالي، هو العودة للدوري الإيطالي، المنتخب يمر بأوقات جيدة مع المدرب مانسيني ووجد هويته الحقيقة".

وأكمل:" قضيت 4 سنوات رائعة في الدوري الأمريكي قبل الانتقال إلى الهلال ، كنت فيها في قمة مستواي كلاعب كرة قدم، ولا أشاهد الافلام أو المسلسلات، ولا ألعب بلايستيشن وأحب الدردشة فقط مع الأصدقاء، وطوال مسيرتي كنت أسمع مقولة أنني ضعيف جسديا ولكن رديت على تلك الانتقادات بقوة من خلال التدريبات، كلما تقدمت في السن عليك أن تكون جاهز أكثر جسديا".

واختتم جيوفينكو قائلا: "عندما كنت في يوفنتوس كان هناك العديد من اللاعبين الرائعين، بوجبا، وديل بيرو وفيدال وكارلوس تيفيز كان أقرب صديق لي خارج الملعب، وفي إيطاليا يتم النظر للجانب التكتيكي أكثر من الجانب الفني لأي لاعب، من المهم أن تفوز دائما".
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