إسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بتطبيق "خطة مارشال" لمواجهة كورونا

طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشير الاتحاد الأوروبي بتطبيق خطة اقتصادية مثل "مشروع مارشال" للاستثمارات العامة لمواجهة آثار فيروس كورونا الاقتصادية بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".









يشار إلى أن مشروع مارشال، هو المشروع الاقتصادي لإعادة تعمير أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وينسب إلى جورج مارشال رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي أثناء الحرب العالمية الثانية ووزير الخارجية الأمريكي منذ يناير 1947.









وأعلن مارشال في يونيو من ذلك 1947 في خطاب أمام جامعة هارفارد وكانت الهيئة التي أقامتها حكومات غرب أوروبا ببإشراف على إنفاق 12.9 مليار دولار أمريكي قد سميت " منظمة التعاون والاقتصادي الاوربي" وساهمت هذه الأموال في إعادة اعمار وتشغيل الاقتصاد والمصانع الاوروبية.









إلى ذلك، أعلنت إسبانيا تمديد إجراءات الحجر الصحي في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".









وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قالت الحكومة الإسبانية إنها ستمدد إجراءات الحجر الصحي "العزل" في البلاد حتى 11 أبريل المقبل.









وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 28572 حالة.









ووصل عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 1720 حالة.









وتأتي إسبانيا في المرتبة الثالثة بعد الصين وإيطاليا في قائمة أكثر الدول تضررا بالفيروس المستجد على مستوى العالم.









كانت وسائل إعلام أفادت بأن الحكومة الإسبانية ترغب في تمديد حالة الطوارئ لمدة 15 يومًا أخرى لمدة 15 يومًا ، والتي فرضتها هذا الشهر في محاولة للحد من تفشي المرض.