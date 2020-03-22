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تخصيص 100 مليار لمواجهة كورونا وزيادة العلاوات الدورية لأصحاب المعاشات.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي ..فيديو

الأحد 22/مارس/2020 - 05:54 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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آيات أحمد
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي المصري لتمويل البورصة المصرية، مضيفا أن الدولة المصرية بذلت كل الجهد ولا تزال لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته منذ قليل، أنه تمت زيادة العلاوة  الدورية السنوية للمعاشات لتكون 14% بداية من السنة المالية الجديدة، مشيرًا إلى أنه وجه بتخفيض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى أربعة ونصف دولار، بالإضافة إلى خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش.

وتابع الرئيس السيسى، أنه سيتم رفع الحجوزات الإدارية لكافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة عليهم، مشيرًا إلى أنه تم تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر.

وأوضح أنه تم توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وابريل 2020  لسداد جزء من مستحقاتهم وسداد دفعات إضافية بقيمة 10%.
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