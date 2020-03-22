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بين الناس

لا حياة لمن تنادي.. رغم تحذيرات الحكومة الشديدة.. آلاف المواطنين بسوق العتبة.. فيديو وصور

الأحد 22/مارس/2020 - 06:47 م
العتبه
العتبه
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مصطفى كرم _ عدسة : أشرف العمدة
أطلقت الحكومة المصرية عدة تحذيرات للمواطنين لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19" المستجد، وبالرغم من هذه التحذيرات ومنها تجنب الازدحام لمنع انتشار كورونا شهد سوق العتبة والموسكي ازدحاما شديدا حيث تواجد آلاف المواطنين والباعة الجائلين به الذين وصل عددهم إلى عشرات الآلاف يوميا.


ورصدت عدسة صدى البلد الازدحام الشديد في سوق العتبة والعشوائية التي يتسم بها السواق وتواجد آلاف المواطنين والباعة الجائلين بالرغم من مناشدة مجلس الوزراء ووزارة الصحة المواطنين بتجنب التجمعات والبقاء في منازلهم.


كما لم تتخذ محافظة القاهرة أي إجراءات تمنع توافد الناس على سوق العتبة أو منع الباعة الجائلين رغم السلطات التي أعطيت للمحافظين لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


يذكر ان وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس السبت، عن تسجيل 19 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 294 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين كما بلغ إجمالي حالات الشفاء  41 حالة حتي الآن. 


وكان مجلس الوزراء أصدر عددا من القرارات الهامة التي تأتي في صالح المواطن والتي تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا بإعطاء الجامعات المدارس اجازة لمدة أسبوعين  لضمان سلامة الطلاب كما اتخذت على أثره  عدد من المؤسسات و الوزارات بالدولة قرارات هامة للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال القضاء على التجمعات والازدحام ومنها وقف النشاط الرياضي بالدولة لمدة 14 يوما. 

كما أصدرت وزارة الأوقاف أمس عددا من القرارات بوقف صلوات الجماعة والجمعة بالمساجد لمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان المعدلة صيغته. 

لا حياة لمن تنادي.. رغم تحذيرات الحكومة الشديدة.. آلاف المواطنين بسوق العتبة.. فيديو وصور
لا حياة لمن تنادي.. رغم تحذيرات الحكومة الشديدة.. آلاف المواطنين بسوق العتبة.. فيديو وصور
لا حياة لمن تنادي.. رغم تحذيرات الحكومة الشديدة.. آلاف المواطنين بسوق العتبة.. فيديو وصور
لا حياة لمن تنادي.. رغم تحذيرات الحكومة الشديدة.. آلاف المواطنين بسوق العتبة.. فيديو وصور
لا حياة لمن تنادي.. رغم تحذيرات الحكومة الشديدة.. آلاف المواطنين بسوق العتبة.. فيديو وصور
لا حياة لمن تنادي.. رغم تحذيرات الحكومة الشديدة.. آلاف المواطنين بسوق العتبة.. فيديو وصور
لا حياة لمن تنادي.. رغم تحذيرات الحكومة الشديدة.. آلاف المواطنين بسوق العتبة.. فيديو وصور
لا حياة لمن تنادي.. رغم تحذيرات الحكومة الشديدة.. آلاف المواطنين بسوق العتبة.. فيديو وصور
لا حياة لمن تنادي.. رغم تحذيرات الحكومة الشديدة.. آلاف المواطنين بسوق العتبة.. فيديو وصور
لا حياة لمن تنادي.. رغم تحذيرات الحكومة الشديدة.. آلاف المواطنين بسوق العتبة.. فيديو وصور
لا حياة لمن تنادي.. رغم تحذيرات الحكومة الشديدة.. آلاف المواطنين بسوق العتبة.. فيديو وصور
لا حياة لمن تنادي.. رغم تحذيرات الحكومة الشديدة.. آلاف المواطنين بسوق العتبة.. فيديو وصور
لا حياة لمن تنادي.. رغم تحذيرات الحكومة الشديدة.. آلاف المواطنين بسوق العتبة.. فيديو وصور
لا حياة لمن تنادي.. رغم تحذيرات الحكومة الشديدة.. آلاف المواطنين بسوق العتبة.. فيديو وصور
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