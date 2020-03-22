نقابة الصحفيين تكشف موقف الأعضاء الحاصلين على قروض بعد قرار تأجيل الأقساط

قال حسين الزناتي، أمين صندوق نقابة الصحفيين، إن النقابة لم ترسل الشيكات الخاصة بسداد أقساط قروض المصرف المتحد وبنك ناصر عن شهر مارس الجاري حتى الآن، والتي كان حصل عليها الصحفيون، وذلك إلى أن تتضح الصورة بالنسبة لتنفيذ قرار البنك المركزي بتأجيل صرف أقساط القروض لمدة 6 أشهر.





وأوضح "الزناتي"، في تصريح اليوم، الأحد، أن النقابة تخاطب البنكين للوقوف على آخر تطورات الأمر، وتنفيذ القرار على الزملاء أصحاب القروض بالمصرف المتحد، وبنك ناصر، وعند حدوث جديد وقرار أخير في هذا الشأن سيتم الإعلان عنه على الفور لتحقيق مصالح الزملاء.



