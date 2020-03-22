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أخبار البلد

نقابة الصحفيين تكشف موقف الأعضاء الحاصلين على قروض بعد قرار تأجيل الأقساط

الأحد 22/مارس/2020 - 06:47 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
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أ ش أ
قال حسين الزناتي، أمين صندوق نقابة الصحفيين، إن النقابة لم ترسل الشيكات الخاصة بسداد أقساط قروض المصرف المتحد وبنك ناصر عن شهر مارس الجاري حتى الآن، والتي كان حصل عليها الصحفيون، وذلك إلى أن تتضح الصورة بالنسبة لتنفيذ قرار البنك المركزي بتأجيل صرف أقساط القروض لمدة 6 أشهر. 

وأوضح "الزناتي"، في تصريح اليوم، الأحد، أن النقابة تخاطب البنكين للوقوف على آخر تطورات الأمر، وتنفيذ القرار على الزملاء أصحاب القروض بالمصرف المتحد، وبنك ناصر، وعند حدوث جديد وقرار أخير في هذا الشأن سيتم الإعلان عنه على الفور لتحقيق مصالح الزملاء.

وأكد البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
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