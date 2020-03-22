سموحة يزف بشرى سارة للعاملين بالنادي

وأكدت الوزارة ، أنه لا نية لدى الأندية لتسريح مدربي قطاعات الناشئين بداعي توقف النشاط الرياضى وتوفيرا للنفقات، خاصة وأن النشاط الرياضى لم يتم إلغاؤه، لكنه معلق فقط لمدة أسبوعين، في ضوء قرارات مجلس الوزراء والإجراءات الاحترازية المتبعة بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا.