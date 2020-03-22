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رياضة

سموحة يزف بشرى سارة للعاملين بالنادي

الأحد 22/مارس/2020 - 07:15 م
فرج عامر، رئيس نادى
فرج عامر، رئيس نادى سموحة
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حسام الحارتي
قرر نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر، إنشاء صندوق تبرعات للعاملين المتضررين من وقف النشاط الكروي، إضافة إلي صرف الرواتب الخاص بهم في مواعيدها.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه الشخصي "فيس بوك"، "نادي سموحة يقرر إنشاء صندوق تبرعات للعاملين المتضررين من وقف النشاط، بخلاف صرف الرواتب في مواعيدها".

ونفى المهندس فرج عامر، ما تردد بشأن اعتزام النادى تسريح مدربين أو لاعبين لفرق الناشئين، وكان ذلك أثناء اتصال هاتفى مع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة. 


وأعربت الوزارة عن ثقتها الكبيرة في تحمل إدارات الأندية مسؤولياتها تجاه الأجهزة الفنية للفرق بالألعاب الرياضية المختلفة وقطاعات الناشئين، خلال فترة تعليق النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد. 

وأكد وزير الشباب والرياضة أن لديه ثقة كبيرة في مراعاة الأندية ومجالس إداراتها لظروف كافة العاملين والأجهزة الفنية التابعة لها.

وأكدت الوزارة ، أنه لا نية لدى الأندية لتسريح مدربي قطاعات الناشئين بداعي توقف النشاط الرياضى وتوفيرا للنفقات، خاصة وأن النشاط الرياضى لم يتم إلغاؤه، لكنه معلق فقط لمدة أسبوعين، في ضوء قرارات مجلس الوزراء والإجراءات الاحترازية المتبعة بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا.

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