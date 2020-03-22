AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إصابة عضو بمجلس الشيوخ الأمريكي بفيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 07:55 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أفادت وكالة "أسوشييتد برس" الإخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بإصابة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري راند بول بفيروس كورونا المستجد. 

وفي وقت سابق، أعلن مكتب مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إصابه أحد أعضائه بفيروس كورونا المستجد.

وقال البيان عبر موقع المكتب الالكتروني الرسمي: "لم يختلط الشخص المصاب بالرئيس أو نائبه".

وكان ترامب صادق في وقت سابق على استخدام عقار ضد الملاريا لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، قائلًا إن  هذا الدواء "هو دواء كلاسيكي مضاد للملاريا، وهو أيضا دواء يستخدم ضد التهاب المفاصل الحاد، سنتمكن من إتاحة هذا الدواء على الفور".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيناتور مقرب لـ ترامب يخضع للحجر الصحي.. تفاصيل

خليكم مع الأمريكي.. ترامب يطالب كل مصاب بـ كورونا بهذا الأمر

بشأن عقار الملاريا.. تضارب تصريحات بين ترامب والصحة العالمية لعلاج كورونا

إصابة أحد أعضاء مكتب نائب ترامب بفيروس كورونا

ترامب يتحدث عن عقار سيحدث تحولا في تاريخ الطب

إصابات فيروس كورونا في ولاية نيويورك تتجاوز الـ10 آلاف حالة

ترشيحاتنا

سكان الرحاب ومدينتي: مدن هشام طلعت مصطفى تتحدى التنين الأوروبي

أخبار الزمالك.. أحمد رمزي يتبرع ببعض ممتلكاته لمواجهة كورونا.. الجهاز الطبي يتواصل مع أوناجم لهذا السبب

زيادة بطاقات التموين لـ 100 جنيه.. مفاجأة برلمانية لمواجهة أزمة كورونا

وفاة والد ممثلة شهيرة بـ فيروس كورونا

تقوي مناعتك ضد كورونا.. 3 مشروبات احرص على تناولها يوميا

فيديو وصور.. كيف نجحت مخرات السيول بـ مدينتى فى ترويض "التنين الأوروبى"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 فساتين تبرز أنوثة ريهام حجاج.. شاهد

هنتعشى إيه النهاردة ؟ كسكسي بصوص زبدة الفول السوداني​ مع عصير الكريز

بهوت شورت منقط.. نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة وأنيقة