عالم بلجيكي: علاج كورونا يظهر في نوفمبر

توقع مارك فان رانست عالم الفيروسات البلجيكي، الذي اكتشف علاج لمرض سارس، عمل خطوط انتاج لمصل لمواجهة فيروس كوفد 19 والمعروف إعلاميًا بفيروس كورونا المستجد، قبل نوفمبر القادم، مطالبًا شعوب العالم تغير السلوكيات العامة لمواجهة الفيروس.





وأضاف العالم، في تصريحات تليفزيونية عرضها الإعلامي أحمد موسى ، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن فيروس كورونا المستجد لا يستطيع العيش في الأماكن الحارة المفتوحة من 25 إلى 30 درجة مئوية، وهى تقتل الفيروس، ويعيش في الأجواء المغلقة والمكيفة مثل أجواء أوروبا.





وأكمل العالم الفيروسات البلجيكي: «سرعة انتشار الفيروس في الأماكن الحارة أبطأ من الأماكن المكشوفة والوصول لمصل للفيروس سيكون في فبراير المقبل».