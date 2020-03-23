أستراليا تصدر أوامر بإغلاق الشركات لمكافحة فيروس كورونا

أمر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون العديد من الأماكن ومناطق الأعمال بما يشمل الحانات والملاهي وصالات التمارين الرياضية ودور العرض السينمائي بالإغلاق اعتبارا من منتصف نهار الاثنين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد بعد أن بدا أن الكثير من الناس تجاهلوا التحذيرات الصحية وتجمعوا بأعداد كبيرة في الأيام الماضية.





وبعد انتشار اتسم بالبطء النسبي ارتفع عدد الإصابات بسرعة في أستراليا مع تأكيد 1098 حالة حتى اليوم الأحد وسبع حالات وفاة مرتبطة بالمرض.



