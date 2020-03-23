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اقتصاد

أستراليا تصدر أوامر بإغلاق الشركات لمكافحة فيروس كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:00 ص
أستراليا تصدر أوامر
أستراليا تصدر أوامر بإغلاق الشركات
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وكالات
أمر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون العديد من الأماكن ومناطق الأعمال بما يشمل الحانات والملاهي وصالات التمارين الرياضية ودور العرض السينمائي بالإغلاق اعتبارا من منتصف نهار الاثنين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد بعد أن بدا أن الكثير من الناس تجاهلوا التحذيرات الصحية وتجمعوا بأعداد كبيرة في الأيام الماضية.

وبعد انتشار اتسم بالبطء النسبي ارتفع عدد الإصابات بسرعة في أستراليا مع تأكيد 1098 حالة حتى اليوم الأحد وسبع حالات وفاة مرتبطة بالمرض.

وقال موريسون في خطاب للأمة اليوم الأحد "أشعر بأسف عميق لأن هؤلاء العاملين وأصحاب تلك الأعمال سيتأثرون بهذا القرار وسيعانون من الصعوبات الاقتصادية التي سيواجهونها بلا شك الآن"، وأضاف أن أعمال المطاعم والمقاهي وتقديم الأغذية سوف تقتصر على توصيل الطلبات فقط.
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