متصدقش الرسائل.. تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين

حذر الإعلامي أحمد موسى، المواطنين من الشائعات المنتشرة بشكل واسع النطاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد على الماسنجر والواتساب.





وقال أحمد موسى، في برنامجه " على مسئوليتي "، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، أن الدولة بالكامل تتحدث بشكل واضح عبر بيانات رسمية، مشيرا إلى أن الإعلام اليوم على قلب رجل واحد، ويد واحدة في الأزمة الحالية، موجها حديثه للمواطنين، قائلا "متصدقش غير المصدر الرسمي فيما يتعلق بأزمة كورونا".





وأضاف الإعلامي "في ناس بتبعت لبعضها تسجيل صوتي على الماسنجر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحذيرية عن نقص في السلع متوقع والمكرونة وكلها شائعات وغير صحيحة".





وتابع مقدم برنامج "على مسئوليتي"، "كل المسئولين بيطلعوا في البرامج الفضائية ويقولوا كل حاجة بنفسهم، والإعلام اليوم في حالة أفضل، وقادر على توصيل المعلومات من خلال مصادر رسمية رفيعة في الدولة".



