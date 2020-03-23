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محيى حافظ: سباق من جميع دول العالم للتوصل لـ عقار لـ كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:00 ص
كورونا
كورونا
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البهي عمرو

قال  الدكتور محيى حافظ عضو لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات، إن هناك سباقا شديدا من جميع دول العالم للتوصل لـ عقار لمعالجة فيروس كورونا المستجد.



وأضاف الدكتور محيى حافظ، خلال مداخلة هاتقية ببرنامج " مساء دى ام سي"، المذاع على قناة دى ام سي، تقديم الإعلامية إيمان الحصري، إن فيروس كورونا يتحور من دولة لدولة على حسب الحالة الجوية والبيئة.



وأشار الدكتور محيى حافظ ، إلى أن مصر بفضل الله تستطيع تصنيع مضاد لفيروس كورونا، مؤكدًا أن مدينة 6 أكتوبر بها مصنع كبير يستطيع انتاج دواء مضاد لكورونا.



وأوضح الدكتور محيى حافظ، أن السلالة الفيروسية الموجودة فى مصر من الممكن أن ترسل لـ الصين ويتم تصنيفها ويسرع من إنتاج الفيروس المضاد لها.


ولفت الدكتور محيى حافظ، إلى أن كل دولة تقوم بتجارب للوصول لـ العلاج، وأن أمريكا تقوم تجاربها على 25 شخصًا.


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