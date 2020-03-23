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فن

من باريس.. كرم جابر ينشر صورة امام برج إيفل

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:11 ص
كرم جابر
كرم جابر
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محمد بدران

نشر كرم جابر بطل المصارعة، صورة جديدة، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهر كرم جابر بإطلالة صيفية امام برج ايفل في العاصمة الفرنسية باريس نالت اعجاب متابعيه.

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير التي كانت أبرز تعليقاتهم : البطل - - ابن مصر- منور ياكابتن.

وكان اللاعب كرم جابر قد حقق ميداليتين ذهبيتين بالأولمبياد "2004" وبطولة ألعاب البحر المتوسط "2005". وفضيتين ببطولة العالم للمصارعة "2003" أولمبياد لندن "2012".

وأعلن اللاعب اعتزاله للرياضة والتفرغ للتمثيل وشارك في مسلسل لمس أكتاف مع النجم ياسر جلال، وليلة هنا وسرور مع الفنان محمد إمام وياسمين صبري.

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