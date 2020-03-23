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فن

هنستعد لمواجهه مصيرنا سوا.. عارفة عبد الرسول توجه رسالة مؤثرة لزوجها

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:56 ص
عارفة عبد الرسول
عارفة عبد الرسول
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آيه عاطف
عبّرت الفنانة عارفة عبد الرسول، عن سعادتها باخذها أجازة اسبوع من تصوير المسلسل الذي تشارك به، وعبرت عن حبها الشديد لزوجها بكلمات معبرة.


قالت عارفة عبدالرسول، من خلال حسابها الشخصي على "الفيسبوك": "ونظرا لاننا خدنا اسبوع وقف للتصوير خدت ديلى فى سنانى ونزلت اسكندريه اقعد مع الراجل اللى قاعد لوحده ده ونستعد لمواجهه مصيرنا سوا...وادينا قاعدين نحفر فى بير الذكريات ونفتكر قد ايه كنا عيال هبل فاتحين دراعنا للدنيا ونقع كل وقعه ووقعه ونقوم ننفض التراب ونبدا من اول وجديد ...هبل عشان خدنا وقت نتعلم من اخطاءنا".


وتابعت:"كل مانلاقيها حاتقلب بغم نرجع نفتكر ان كده تمام وربنا برضه راضى عنا رغم الوجع ونقول الحمد لله برضه عرفنا نعمل حاجه بعد التعب...وادينى اهو قايمه اعمل كبايه زعتر بالليمون ....ومستنيين ...متفائله وعارفه اننا حانعدى...اعملوا اللى عليكوا واقعدوا فى البيت وان شاء الله نعدى كلنا.
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