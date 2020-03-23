طبيب بدمياط يحكي تجربته مع كورونا لأول مرة.. فيديو

قال الدكتور أحمد عبد الله، طبيب بمستشفى الصدر بـ دمياط، وأصيب بكورونا، إنه مر بتجربة صعبة، موضحًا أنه أصيب بكورونا وذلك بعد تعامله مع شخص مصاب.





وأضاف الدكتور أحمد عبد الله خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سي" المذاع على قناة دى ام سي، تقديم الإعلامية ايمان الحصري، أنه استقبل حالة مصابة بمستشفى دمياط، وبعد عمل التحليل اتضح ان الحالة مصابة وبعد عمل التحاليل على نفسه تحول من طبيب لـ مصاب.





وأوضح الدكتور أحمد عبد الله، أنه اتجه لمستشفى الاسماعيلية وتم عمل التحاليل و الفحوصات وتلقى الأوية لمدة 4 أيام وبعد ذلك تحول من حالة ايجابية لـ حالة سلبية.





وأشار الدكتور أحمد عبد الله، إلى أنه يخضع حاليًا للحجر الصحى، وكشف أنه يجلس في البيت لـ مدة 14 يوما.





ولفت الدكتور أحمد عبد الله، إلى أنه بحالة جيده الآن ولا يعانى من أى مشكلات كما يوق البعض، وطالب من المواطنين بالالتزام بالتعليمات.