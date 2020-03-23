AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طبيب بدمياط يحكي تجربته مع كورونا لأول مرة.. فيديو

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:03 ص
الدكتور أحمد عبد
الدكتور أحمد عبد الله
Advertisements
البهي عمرو

قال الدكتور أحمد عبد الله، طبيب بمستشفى الصدر بـ دمياط، وأصيب بكورونا، إنه مر بتجربة صعبة، موضحًا أنه أصيب بكورونا وذلك بعد تعامله مع شخص مصاب.


وأضاف الدكتور أحمد عبد الله خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سي" المذاع على قناة دى ام سي، تقديم الإعلامية ايمان الحصري، أنه استقبل حالة مصابة بمستشفى دمياط، وبعد عمل التحليل اتضح ان الحالة مصابة وبعد عمل التحاليل على نفسه تحول من طبيب لـ مصاب.


وأوضح الدكتور أحمد عبد الله، أنه اتجه لمستشفى الاسماعيلية وتم عمل التحاليل و الفحوصات وتلقى الأوية لمدة 4 أيام وبعد ذلك تحول من حالة ايجابية لـ حالة سلبية.


وأشار الدكتور أحمد عبد الله، إلى أنه يخضع حاليًا للحجر الصحى، وكشف أنه يجلس في البيت لـ مدة 14 يوما.


ولفت الدكتور أحمد عبد الله، إلى أنه بحالة جيده الآن ولا يعانى من أى مشكلات كما يوق البعض، وطالب من المواطنين بالالتزام بالتعليمات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من عمله لغرفة الحجز.. تفاصيل أول يوم للكندي المصاب بكورونا في الحجر الصحي بمطروح

بعد استقبال 14 حالة مصابة بكورونا.. مدير مستشفى النجيلة يطمئن المصريين

بعد واقعه باخرة الاقصر.. الصحة العالمية توضح حقيقة غلق المدارس بمصر.. مدير مستشفى النجيلة يطمئن المواطنين.. وننشر خط سير الحالة التايوانية

بعد فيديوهات كورونا ..ماذا يحدث داخل مستشفى دمياط العام ؟

رحت برجلي للحجر.. طبيب كورونا بدمياط يحكي تجربته مع الفيروس اللعين

طبيب الصدر المعافى من كورونا: 3 أقراص من دواء هيدروكين لعلاج الملاريا قضت على المرض

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة: استئناف الدورى قرار سيادى.. ومساندة الأندية بعد إصابة مدرب بكورونا

بهوت شورت منقط.. نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة وأنيقة

رغم وفاة 4 حالات جديدة.. الصحة: مصر مازالت في السيناريو الثاني لمواجهة كورونا.. فيديو

ترامب يعلن قرارا جديدا لمواجهة «الفيروس الصيني»

المالية: 1026 جنيها حدا أدنى للمعاشات في يوليو المقبل بعد قرار الرئيس

حقيقة إطلاق روسيا 500 أسد بالشوارع لمنع المواطنين من النزول بسبب فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى سلايف.. هنا الزاهد برفقة زوجة كريم فهمي

شاهد.. علامة تجارية جديدة لشركة نيسان وسيارتها Z الرياضية.. صور

لو اتعاملت مع مصاب كورونا.. طريقة واحدة تحميك من الإصابة بالفيروس