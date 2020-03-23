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رياضة

محمد كوفي: بدأت مسيرتي كمهاجم وحسام حسن علمني اللعب على المكسب فقط.. فيديو

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:46 ص
محمد كوفي وحسام حسن
محمد كوفي وحسام حسن
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حسن العمدة
قال محمد كوفي، لاعب الفريق الأول للكرة بنادي سموحة السكندري، إنه بدأ مشواره كمهاجم فى كوت ديفوار وليس كمدافع، مثلما يلعب حاليا.

وأضاف محمد كوفي، خلال برنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدي البلد» أنه بدأ مسيرته كمهاجم في كوت ديفوار، وكان يتعامل بذكاء في الدفاع عن استخدام القوة الجسمانية.

وأوضح محمد كوفى إنه شارك كمدافع لأول مرة على حسام حسن عندما كان في الترسانة، ودائما يذكره بالهدف الذي سجله أمامه بمرمى بتروجيت عندما أفلت من رقابته.

وأتم كوفي حديثه قائلا : "حسام حسن علمني اللعب على المكسب فقط".
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