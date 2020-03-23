وزير الخارجية الإيطالي يشكر مصر بعد إرسال مليون ونصف قناع طبي

أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، وصول 10 مليون قناع طبي إلى بلاده من مصر والهند والصين والاتحاد الأوروبي لإنقاذ شعبه.





وكتب الوزير الايطالي في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: بين اليوم وغدا سيصل إلى إيطاليا أكثر من 10 مليون قناع ولكن ابتداءً من الأربعاء ، سيبدأ وصول 100 مليون قناع من الصين ، كما أُعلن في الأيام الأخيرة".





وأضاف: "الدفعة الأولى من ستة ملايين ستبدأ ثم عشرين مليون قناع كل أسبوع".





وتابع: "وهذا يدل على أن إيطاليا ليست وحدها وأن تنمية الصداقات مع الدول الأخرى أمر أساسي".





ونشر وزير الخارجية الإيطالي صورة بها الدول التي أرسلت إلى بلاده أقنعة، ومصر في المقدمة بـ مليون ونصف قناع طبي.



